Глава Минтранса Подмосковья Сибатулин: более 560 спецмашин вышли на уборку снега

Сильные снегопады спрогнозировали в Подмосковье на этой неделе. Вместе с потеплением это создаст дополнительные трудности в передвижении на дорогах. Глава регионального Минтранса Марат Сибатулин рассказал, что сейчас в уборке задействованы более 560 спецмашин и 1,3 тысячи дворников.

«С 2026 года в Московской области реализована работа ситуационного центра, основная задача которого направлена на обеспечение слаженной работы всех служб, чтобы в кратчайшие сроки устранять заторы и помогать людям», — сказал министр.

Особое внимание уделяют дорогам с интенсивным движением и вылетным магистралям.

«Погода в эти дни переменчива, в пятницу и субботу, по прогнозам, будет оттепель, а в ночь на воскресенье — заморозки до -10 градусов. Поэтому, уважаемые жители, будьте внимательны при движении на дорогах и обязательно пристегивайтесь», — добавил Сибатулин.

Синоптики спрогнозировали сильные осадки с 12 февраля. Из-за потепления в регионе ожидают мокрый снег и ледяной дождь.