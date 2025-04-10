Глава Лыткарина рекомендовал водителям быть осторожнее на дорогах

Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов обратился к жителям с предупреждением о резком ухудшении погодных условий: снег и гололед. На дорогах появится временный снежный покров, что может осложнить движение транспорта.

В связи с этим глава округа призвал автомобилистов быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и поддерживать безопасную дистанцию. Пешеходам рекомендуется проявить осторожность, переходить дорогу только на оборудованных пешеходных переходах и быть внимательными к движущемуся транспорту.

В случае возникновения происшествий необходимо немедленно сообщить по телефону «112». Жителей округа просят отнестись к предупреждению серьезно и заранее подготовиться к возможным сложностям на дорогах и улицах города.

Дорожные службы Лыткарина проводят противогололедную обработку дорог и общественных территорий, используя пескоразбрасыватели и другие специализированные средства. Однако в условиях резкого ухудшения погоды важно соблюдать повышенную осторожность и следовать рекомендациям специалистов.