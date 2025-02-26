Глава Лосино-Петровского вручил ветеранам медали к 80-летию Великой Победы

В городском округе Лосино-Петровский прошла торжественная церемония вручения ветеранам юбилейных медалей, выпущенных к 80-летию со Дня Великой Победы над фашизмом. Гостей мероприятия наградил и поздравил глава муниципалитета Сергей Джеглав.

В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники концлагерей, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Для них организовали праздничный музыкальный концерт.

Народный коллектив «Балаган» Дома культуры поселка Биокомбината выступил перед зрителями с номером «Война. Победа. Память». Литературно-музыкальная композиция не раз получала высшие награды на областных патриотических конкурсах.

«Дорогие ветераны! Пусть слава, которую вы заслуживаете, не померкнет в сердцах благодарной молодежи. Желаю вам здоровья, благополучия, заботы близких и душевного спокойствия. Низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо за ваш героический подвиг», — поздравил гостей церемонии глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.