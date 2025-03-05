Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел личный прием жителей

Основной темой встречи стала судьба маршрута № 886 после ухода транспортной компании «Мострансавто» с 10 марта. Сергей Джеглав также ответил на вопросы по дополнительным маршрутам в часы-пик и строительству крытых манежей.

Сергей Джеглав отметил, что Министерство транспорта выдаст временное свидетельство на маршрут № 886. Оно будет действовать до заключения контракта с новым автотранспортным предприятием.

Жители муниципалитета также попросили добавить дополнительные маршруты утром в часы-пик и организовать конечной остановкой Лосино-Петровский, так как все рейсы сейчас проходящие. Сергей Джеглав пояснил, что для этого понадобится организация отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта. Эта мера позволит увеличить количество рейсов.

На личном приеме главу округа попросили установить крытый манеж для проведения спортивных состязаний. На данный момент идет разработка стадионов нового образца, внедрение которых запланировано не раньше 2028 года.