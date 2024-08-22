Глава Лосино-Петровского навестил эвакуированную из Курска многодетную семью

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав встретился с семьей, перебравшейся в Подмосковье из Курской области. Сейчас эвакуированные живут в одном из санаториев муниципалитета.

Покинуть родной дом в Курске пришлись сразу девяти членам семьи, в их числе двое маленьких детей и один школьник. Так, Машу предстоит устроить в детский сад, а самой маленькой — Александре глава передал детское питание и подгузники. Артему помогли собраться в школу, закупив все необходимое к 1 сентября.

Глава округа отметил, что семье будут помогать в решении бытовых вопросов, в том числе в поиске работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 107 тысяч детей получили выплату к учебному году.

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