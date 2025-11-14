Глава Лосино-Петровского проверил строительство склада в поселке Юность

В поселке Юность городского округа Лосино-Петровский возводят большой складской комплекс площадью 7429 квадратных метров. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев посетили населенный пункт, чтобы осмотреть место строительства.

Специалисты уже возвели фундамент, провели электричество, обустроили ливневую канализацию, оборудовали тепловой пункт, отсыпали дороги. В ближайшее время рабочие займутся монтажом стен, кровли и подземного водопровода. Открыть складской комплекс, инвестиции в который составят свыше одного миллиарда рублей, планируют в следующем году.

Отметим, что проект обеспечит городской округ Лосино-Петровский 120 новыми рабочими местами.

Сергей Джеглав и Александр Толмачев также посетили компанию «Пилигрим». Она работает вблизи будущего складского комплекса. Предприятие занимается разработкой домов на колесах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.