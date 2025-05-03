Глава Лосино-Петровского проверил состояние памятников ко Дню Победы

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав проверил состояние памятников в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне. Он дал ряд поручений, чтобы все мемориалы были приведены в порядок к 9 Мая.

Сергей Джеглав осмотрел памятники в деревнях Кармолино, Мизиново, Топорково, Райки, Митянино, Осеево и в поселке Свердловский. Он поручил установить в Мизинове мемориальную доску погибшему бойцу СВО Александру Беликову рядом с памятником «Погибшим в Великой Отечественной войне». Данный вопрос уже рассмотрели на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий. Помимо этого, необходимо привести в порядок прилегающую территорию. Также в деревнях Райки и Осеево пропишут буквы на мемориальных плитах.

«На территории нашего городского округа расположено 16 памятников и одна мемориальная доска. Десять объектов отремонтированы силами МБУ „Городское хозяйство“, три — предпринимателями Лосино-Петровского», — сказал Сергей Джеглав.