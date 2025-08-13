Глава Лосино-Петровского провел встречу с почетным жителем Анфисой Власовой

Личную встречу с почетным жителем Лосино-Петровского округа и педагогом с полувековым стажем провел глава муниципалитета Сергей Джеглав. На ней обсудили развитие образовательных учреждений округа.

В частности поговорили о благоустройстве Лосино-Петровского, капитальном ремонте школы № 2 имени В. В. Дагаева и строительстве нового образовательного учреждения в Лукино-Варине.

Анфиса Власова более 50 лет жизни преподавала русский язык и литературу в местной школе. Сейчас она находится на пенсии, но продолжает поддерживать коллег и активно участвует в жизни муниципалитета.

«Благодарю Анфису Арсеньевну за теплую беседу, обязательно встретимся вновь! И желаю вам неиссякаемого источника здоровья!» — сказал Сергей Джеглав.

