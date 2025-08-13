Школу Владимира Дагаева в Лосино-Петровском отремонтируют к осени

Школу имени Владимира Дагаева на улице Чехова в Лосино-Петровском капитально отремонтируют. Там полностью обновят стадион - на футбольном поле появится искусственный газон, а на беговых дорожках уложат резиновое покрытие.

Как рассказали в областном Минстрое, монтаж фасада школы уже завершили на 95%. Сейчас рабочие трудятся над его примыканием к отмостке.

На стадионе постелили искусственный газон, сейчас там укладывают покрытие беговой дорожки. На территории также появится площадка для воркаута с тренажерами, 10 уличных фонарей и устройство молниезащиты.

Работы завершат к началу учебного года. Ранее в учреждении отремонтировали окна, двери и обновили коммуникации.

Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети».