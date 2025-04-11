Глава Лосино-Петровского поздравил труженицу тыла Нину Богомолову с 99-летием

Нина Михайловна родилась и провела детство в поселке Свердловский. Когда началась Великая Отечественная война, она только окончила седьмой класс. В 1941 году девушка поступила в ремесленное училище в Щелкове, однако вскоре её вместе с другими эвакуировали в город Лысьва Пермской области. Там Нина Михайловна трудилась на заводе, осваивая токарные станки, а также активно участвовала в работе комсомольской агитбригады, выступая летом в госпиталях перед ранеными солдатами.

В конце войны она начала работать пионервожатой в школе, а затем устроилась в детский дом. Во время одного из отпусков Нина Михайловна вернулась в родной поселок, где встретила свою судьбу — Сергея Гавриловича Богомолова, участника Великой Отечественной войны. В 1949 году они поженились и прожили вместе 72 года. В браке у них родилось двое детей, а сейчас Нину Михайловну окружают заботой две внучки и восемь правнуков.

После возвращения в родной поселок Нина Михайловна продолжила трудиться: работала в школе, заведовала клубом, а затем стала воспитателем в детском саду. Она вспоминает свою жизнь как насыщенную и полную событий, признавая, что были как трудные времена, так и счастливые моменты. Но главное — она чувствует себя счастливым человеком.

Сергей Джеглав пожелал имениннице здоровья, долгих лет жизни и заботы со стороны близких.