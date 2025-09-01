Глава Лосино-Петровского поздравил школьников с началом учебного года

В городском округе Лосино‑Петровский 1 сентября отметили торжественное открытие нового учебного года. Первый звонок в школах муниципалитета в этом году прозвучал особенно торжественно — в год 80‑летия Великой Победы.

Глава городского округа Сергей Джеглав посетил праздничную линейку в школе № 2 имени Владимира Васильевича Дагаева. Учреждение носит имя первого директора школы — почетного гражданина города и участника Великой Отечественной войны. В этом году школа уже одержала серьезную победу, войдя в число лучших образовательных организаций Московской области.

«Впереди вас ждут девять месяцев удивительных открытий. Желаю каждому из вас быть верными школьной дружбе, принципам товарищества и взаимовыручки. Никогда не теряйте стремления меняться и двигаться вперед. Ставьте перед собой самые смелые задачи и воплощайте их в жизнь! В добрый путь, друзья!» — сказал Сергей Джеглав.