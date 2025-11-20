Глава Лосино-Петровского поздравил семью Гавриличевых с 50-летием совместной жизни

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поздравил Владимира Владимировича и Валентину Григорьевну Гавриличевых с 50-й годовщиной совместной жизни. Это юбилей, который принято называть «золотой свадьбой».

Пара познакомилась на Монинском камвольном комбинате — работали в одном цехе. Рука об руку они прошли долгий путь, справившись с различными жизненными трудностями. По мнению пары, секрет семейного счастья — во внимании друг к другу. У пары дочь и двое внуков, которые гордятся их отношениями и черпают вдохновение.

Они рассказали главе округа о своих родных, а также поделились воспоминаниями о церемонии бракосочетания, которая, прошла в городском ЗАГСе.

Супруги отметили, что часто прогуливаются, и в жизни города видят много перемен к лучшему.

«На улицах чисто. С раннего утра уже все убирают. Сегодня очень многое делается в городе, такого не было никогда», — отметили Владимир Владимирович и Валентина Григорьевна.