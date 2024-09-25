Глава Лосино-Петровского поздравил с юбилеем ветерана труда Елизавету Лисякову

Именинница с 10 лет была сиротой, воспитывалась в семье тети. Более 38 лет Елизавета Лисякова проработала на ткацкой фабрике в подготовительном цеху в Лосино-Петровском. После ушла на льготную пенсию, но продолжала трудиться на нескольких работах.

Поздравить именинницу и поблагодарить за самоотверженный труд приехал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав. Он вручил Елизавете Ивановне цветы, подарки и передал поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы недавно отпраздновали День города. И первые слова, которые я говорю всегда на таком празднике, что город и День города — это праздник тех, кто родился здесь, посвятил себя городу, строил его. И тот город, который на данный момент — заслуга этих ветеранов. И очень важно всегда помнить о них, навещать, обсуждать их проблемы и помогать им», — сказал Сергей Джеглав.