Глава Лосино-Петровского поучаствовал в международной агроконференции

Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Щелковского биокомбината, прошла в Москве. В ней поучаствовал глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

На конференции обсудили биотехнологии, перспективы научных исследований и практической реализации биотехнологических проектов.

С докладами выступили ученые и профильные эксперты России и зарубежных стран, представители министерства сельского хозяйства страны, руководители предприятий агробиологической промышленности.

В событии принял участие и глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав. Он также побывал на экскурсии по производственной площадке и музею Щелковского биокомбината.

Отметим, что Щелковский биокомбинат — одно из крупнейших российских предприятий агробиологической промышленности. На нем выпускают иммунобиологические препараты, которые применяют в ветеринарии.

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