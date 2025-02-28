Вячеслав Градин встретился с руководителем общественного движения Зухрой Бердыниязовой. Она подробно рассказала о видах помощи, которые существуют в центре.

«Мы изготавливаем множество необходимых вещей: чехлы для магазинов, противодроновые сети, сухие души, шьем подушки и матрацы, маскировочные сети и многое другое. Это лишь малая часть того, что мы делаем», — отметила Зухра.

Вячеслав Градин выразил готовность партии «Единая Россия» поддерживать общественное движение.

«Их работа неоценима. Мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить наших бойцов всем необходимым. Каждый из них вносит свой вклад в общее дело, и это заслуживает уважения», — сказал он.

Стороны обсудили взаимодействие и совместные проекты — организацию дополнительных акций и привлечение добровольцев к помощи.

«Мы должны помнить, что поддержка наших солдат — это не только долг каждого гражданина, но и наша общая ответственность. Партия „Единая Россия“ будет продолжать оказывать помощь волонтёрским организациям и поддерживать инициативы, направленные на защиту нашего народа», — добавил Вячеслав Градин.

Встреча позволит в дальнейшем организовать помощь бойцам СВО. Участники пришли к общему мнению, что совместными усилиями можно добиться большего.