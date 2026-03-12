Глава Лосино-Петровского округа встретился с работниками биокомбината

Сергей Джеглав 11 марта провел встречу в формате выездной администрации с трудовым коллективом «Щелковского биокомбината». Одной из ключевых тем стало обеспечение комфортной среды.

Предприятие выпускает более 40 наименований вакцин для животных, включая препараты против ящура и бешенства. Продукция экспортируется более чем в 20 стран, а объем отгрузки превышает три миллиарда рублей. На производстве трудятся 637 человек.

Вместе с профильными специалистами и муниципальными депутатами администрация обсудила с жителями не только развитие предприятия, но и насущные вопросы поселка городского типа Биокомбината. Так, в 2027 году по программе «Пешком» обустроят тротуар от дома № 5 до остановки.

Также обсудили здравоохранение. В местной поликлинике провели оптимизацию: регистратуру и рентген-кабинет перенесли на первый этаж, установили новое цифровое оборудование. Дневной стационар расширили до четырех палат, на четвертом этаже открыли конференц-зал для «Школы здоровья».

Вопросы с ливневкой взяли в проработку. Чтобы решить проблему сезонных затоплений, устройство ливневой канализации включат в план ремонта дворов на 2027–2028 годы. Ранее у домов № 10–11 сделали водоотводную траншею.

Глава округа поблагодарил коллектив за открытый диалог и отметил, что предприятие инвестирует в модернизацию, занимается наукой и создает рабочие места. Он заверил, что все прозвучавшие вопросы останутся на его личном контроле.