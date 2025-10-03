Глава Лосино-Петровского округа вручил награды лучшим педагогам

Представителям педагогической общественности преподнесли творческие подарки лучшие коллективы округа. Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав вручил педагогам награды от себя и министра образования Московской области Ингрид Пильдес. Глава Лосино-Петровского округа отметил многолетний и плодотворный труд, высочайший профессионализм, а также личный вклад учителей в развитие муниципальной системы образования.

«Учитель — это не просто профессия. Это призвание, подвиг и огромная ответственность. Именно учителя, стоя у школьной доски, прививают нашим детям любовь к знаниям, а главное — к своей малой родине. Они закладывают в ребят те нравственные ориентиры, которые помогут им стать достойными гражданами и патриотами своего округа и страны», — сказал Сергей Джеглав.

В муниципалитете функционируют семь образовательных учреждений, в которых обучается более 7500 детей. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства региона все школы отремонтированы и оснащены по современным стандартам. Кроме того, полным ходом идет строительство новой школы в микрорайоне Лукино-Варино.