Глава Лосино-Петровского округа провел встречу с жителями

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел выездную администрацию в поселке Биокомбината, собрав представителей всех ключевых служб и фондов. В ходе встречи с жителями были детально обсуждены и взяты в работу наиболее острые проблемы поселка, включая освещение, подтопление территорий и прием показаний счетчиков.

Одним из главных вопросов стало уличное освещение: запланирован совместный выезд с подрядчиком для оценки ситуации и возможной замены светильников на более мощные. Также была затронута проблема подтопления у дома № 16, несмотря на проведенный в ноябре 2023 года капитальный ремонт дороги с устройством ливневой канализации, новой пешеходной дорожки и ремонтом парковки. На 2026 год запланировано обновление асфальта вокруг Биокомбинатовской школы и обустройство «народных троп» между домами № 7 и № 16 в рамках программы «Пешком», а также установка дополнительных урн в сквере.

Отдельно обсуждался вопрос приема показаний счетчиков: администрация ведет переговоры с «МосОблЕИРЦ» о возвращении специального ящика, а пока жители могут передавать данные напрямую в управляющую компанию «Инвестпроект». «Благодарю всех за конструктивный диалог. Все обозначенные вопросы взяты в работу», — резюмировал Сергей Джеглав.