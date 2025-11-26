Глава Лосино-Петровского округа провел очередное оперативное совещание

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав провел традиционное еженедельное совещание в администрации. Одной из основных тем обсуждения стало открытие новой поликлиники в поселке Свердловский.

Учреждение, которое станет флагманским в оказании медицинской помощи населению, рассчитано на 320 посещений в смену и оснащено современным оборудованием. Поликлиника будет обслуживать жителей не только Свердловского, но и поселков Монино, Биокомбинат и микрорайона Чкаловский. С 21 ноября она работает в тестовом режиме. До конца месяца все процессы будут отлажены. Уже получены первые положительные отзывы от жителей.

В округе продолжаются масштабные работы по благоустройству. Уже почти завершено обустройство веломаршрута до Звездного городка длиной 1764 метра. Подрядчик приступил к асфальтированию последнего участка трассы, установке системы видеонаблюдения и оповещения, а также тротуарных столбиков.

В поселке Свердловский обустраивают новую зону отдыха. На территории уже установили современные тренажеры для воркаута, игровое оборудование на детской площадке, элементы автогородка, скамейки и урны. До 30 ноября смонтируют арку с качелями и модернизируют контейнерную площадку.

На совещании также подвели итоги работ по содержанию округа за октябрь и ноябрь. С последствиями первого снегопада 15–16 ноября коммунальные службы справились без нареканий.