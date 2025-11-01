Глава Лосино-Петровского округа поздравил судебных приставов с юбилеем службы

Служба судебных приставов России отмечает 1 ноября 160-летие со дня образования. Торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось в Щелковском районном отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области.

Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты за безупречную службу и достижение высоких показателей.

Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав поздравил с Днем судебного пристава ветеранов и сотрудников службы.

«Ваша работа — это уверенность граждан в силе закона, стабильность и порядок в нашем обществе. Особые слова признательности — ветеранам службы, которые заложили славные традиции и передают свой бесценный опыт молодому поколению», — сказал Сергей Джеглав.

Работа в Службе судебных приставов требует не только глубоких знаний законодательства, но и огромной выдержки, терпения, а подчас и личного мужества. Это огромная ответственность. Именно от надлежащего исполнения судебных решений во многом зависит вера граждан в справедливость и торжество закона.