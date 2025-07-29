Глава Лосино-Петровского округа посетил производство бытовой химии

Руководитель муниципалитета Сергей Джеглав побывал с визитом на предприятии «АМС Кемикал». Он встретился с руководством компании и ознакомился с продукцией.

«АМС Кемикал» выпускает профессиональные и бытовые моющие и чистящие средства известных марок. На предприятии трудятся более 200 человек, в основном — жители Лосино-Петровского округа. Продукция компании ничем не уступает импортной, а по многим показателям, в том числе по стоимости, ее превосходит. В условиях растущего спроса на отечественные товары предприятие обеспечивает бесперебойные поставки бытовой химии и регулярно пополняет ассортимент новинками.

Руководство «АМС Кемикал» обратилось к Сергею Джеглаву с просьбой оказать содействие в продвижении продукции на российском рынке. Кроме того, предприятие нуждается в подключении водоснабжения к «МосОблВодоканалу». Все вопросы взяты под личный контроль главы Лосино-Петровского округа.

Сергей Джеглав подчеркнул, что развитие бизнеса на территории муниципалитета является для властей приоритетной задачей. «Мы с командой понимаем всю важность этой работы для экономического благополучия и социальной стабильности Лосино-Петровского», — сказал он.