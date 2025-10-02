Глава Лосино-Петровского наградил активистов тематических объединений и клубов

Чаепитие к Международному дню пожилого человека организовали в зале Лосино-Петровской городской библиотеки. Глава округа Сергей Джеглав вручил почетные грамоты и благодарственные письма активистам тематических объединений и клубов.

Руководитель муниципалитета лично поблагодарил жителей «серебряного» возраста, чья энергия вызывает искреннее восхищение. Они являются примером для всех лосинопетровцев и находятся в центре общественной жизни городского округа.

«Спасибо за неиссякаемый оптимизм, патриотизм и ту радость, которой вы делитесь с окружающими. Ваша жизнь — это настоящий урок нравственности, стойкости и преданности своей малой родине для всех нас», — сказал Сергей Джеглав.

Активисты оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Не менее инициативно старшее поколение участвует в губернаторской программе «Активное долголетие».

Клуб «Ностальжи», объединяющий активных пожилых людей, в 2025 году отметил свое 10-летие. «За это время для многих он стал семьей. Мы выступаем в самых разных учреждениях и стараемся своим искусством украсить быт мудрых людей», — рассказала руководитель клуба Тамара Кавешникова.