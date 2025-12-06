Глава Лобни проверила строительство крупных инфраструктурных объектов

Руководитель муниципалитета Анна Кротова в субботу, 6 декабря, проинспектировала, как проходят строительные работы на ключевых инфраструктурных объектах города. Она посетила школу и детский сад.

Анна Кротова рассказала, что работы по капитальному ремонту Специальной коррекционной общеобразовательной школы вышли на заключительный этап. Сейчас специалисты наводят порядок в здании и расставляют мебель. Стены помещений расписывает художник. Отметим также, что в этом микрорайоне обустраивают канализацию. Сейчас там трудятся 14 специалистов, для работ задействовали шесть машин спецтехники.

Еще одним объектом, который посетила руководитель муниципалитета, стал детский сад «Петушок». Старое здание образовательного учреждения снесли, на его месте планируют возвести современное и комфортное, которое вместит 200 воспитанников. Сейчас на площадке идет разработка котлована. В ближайшее время специалисты займутся армированием цоколя и монолитными работами.

Отметим, что в городском округе Лобня развитию инфраструктуры уделяют большое внимание. В прошлом году в микрорайоне Катюшки открыли одну из крупнейших школ в регионе. Также завершается возведение нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.