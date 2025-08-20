Глава Лобни проверила готовность школ № 7 и № 9 к отопительному сезону

В Лобне продолжается активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Так, на этой неделе глава городского округа Анна Кротова лично проверила готовность школ № 7, № 9 и Лицея к началу отопительного сезона.

В ходе проверки, которая прошла с участием председателя Общественной палаты Николая Курицына и представителей родительского сообщества, была подтверждена полная готовность тепловых контуров и инженерных систем школ. Все сети промыты и опрессованы, проведена замена запорной арматуры, осмотрены подвальные помещения.

В школе № 9 реализовано двухконтурное решение: верхние этажи отапливаются через вентиляционную систему, а нижние — через индивидуальный тепловой пункт, что позволяет гибко регулировать температурный режим.

Общая готовность объектов образования к зиме составляет 90%. На следующей неделе проверка пройдет и в учреждениях культуры и спорта города.