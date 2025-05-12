Глава Лобни провела встречу с председателем Совета ветеранов Подмосковья

Накануне Дня Победы Лобню посетил председатель Совета ветеранов Московской области Виктор Пикуль. Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с Виктором Петровичем и представителями местных отделений Совета ветеранов, Совета пенсионеров, Совета депутатов, организации «Боевое братство», Общественной палаты, Лобненского благочиния и Ассоциации ветеранов СВО обсудили планы по дальнейшему развитию и укреплению совместного сотрудничества.

В обсуждении также принял участие первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков. Участники встречи подчеркнули важность проекта благоустройства — Парка защитников Москвы, отметив его историческую значимость и то, что реконструкция начнется в год 80-летия Победы.

Стороны договорились о создании пятого городского парка, который сохранит героическую память лобненцев и будет оборудован новыми функциональными зонами для жителей и будущих поколений.

Кроме того, было предложено сформировать координационный Совет с представителями всех общественных организаций округа для более эффективного взаимодействия.

«Благодарю всех присутствующих за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Виктора Петровича за важный труд и поддержку, оказываемую нашему городу», — сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.