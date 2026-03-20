Глава Лобни провела встречу с бизнес-сообществом округа

19 марта глава городского округа Анна Кротова провела встречу с представителями бизнес-сообщества Лобни. На ней обсудили прошедший зимний сезон и планы на предстоящие праздники.

В первую очередь Анна Кротова поблагодарила предприятия, помогавшие справляться с последствиями обильных снегопадов. Она вручила благодарственные письма руководителям самых активных компаний: «Пастричи», «Краснополянская птицефабрика» и «Русьстрой». Также собравшиеся обсудили необходимость наведения порядка на территориях у магазинов, кафе и офисов после зимы.

Глава города сообщила о масштабных планах на предстоящие майские праздники. 1 Мая жителей и гостей ожидает яркое шествие трудовых коллективов от памятника «Зенитное орудие» в центр города. 9 Мая начнется с традиционного возложения цветов к мемориалам и продолжится большой праздничной программой в Центральном парке.

«Чтобы город выглядел по-настоящему нарядно, прошу вас украсить витрины и фасады. Уверена, вместе мы подарим жителям отличное настроение», — отметила Анна Кротова.

Напомним, в Лобне регулярно проходят встречи с предпринимателями. Ранее глава города подчеркивала продуктивность таких мероприятий и намерение администрации выстраивать конструктивное партнерство с бизнес-сообществом.