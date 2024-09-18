Жителей Лобни пригласили принять участие в субботнике 21 сентября

Глава Лобни Анна Кротова пригласила жителей принять участие в субботнике 21 сентября. Уборка пройдет на братской могиле воинов «Вечный огонь» на Красной поляне.

Для жителей организуют три точки сбора и выдачи инвентаря: в лесопарке со стороны Окружной улицы, в детском саду в доме № 22 на улице Борисова и у братской могилы на Красной поляне.

«В летний период каждую субботу мы выходили на трудовой час. Эти мероприятия проводились для объединения коллектива общей идеей — сделать город лучше, а также — быть ближе и доступнее жителям. В субботу мы завершим серию летних трудовых часов», — написала в своем телеграм-канале Анна Владимировна.

В субботнике приглашают принять участие всех желающих. Он начнется в 10:00.

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