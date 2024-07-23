Глава Лобни Анна Кротова поздравила металлургов с профессиональным праздником

Администрация городского округа Лобня
Фото: Администрация городского округа Лобня

Глава городского округа Анна Кротова посетила компанию «Металл Профиль». Она поздравила сотрудников предприятия с Днем Металлурга.

На территории городского округа Лобня зарегистрировано 794 компании. Производством занимаются 60 из них. «Металл Профиль» выпускает металлочерепицу, стальные кровли, фасады и водосточные системы из стали.

«Ваш труд вносит значительный вклад в развитие промышленности. Металлургия — это ключевая отрасль, требующая высокого уровня профессионализма, ответственности и преданности делу», — отметила глава городского округа Анна Кротова.

«Металл Профиль» работает в Лобне более 25 лет. Предприятие поставляет продукцию по России и странам СНГ.

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