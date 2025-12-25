Глава Лобни поздравила юных жителей с Новым годом

Более 1500 детей и родителей пришли на ежегодную «Елку главы» в лицее «Авиатика». Особое внимание на празднике уделили семьям, которым важна поддержка и внимание.

«Мой ребенок — инвалид. В школе нам дали билет на эту елку. Огромное спасибо! Здесь такая добрая атмосфера, что и сам чувствуешь себя ребенком», — рассказала одна из гостей, Ольга Шабынина.