Глава Лобни поздравила юных жителей с Новым годом
В Лобне прошла главная детская елка города. Глава округа Анна Кротова поздравила детей и вручила каждому сладкий подарок.
Более 1500 детей и родителей пришли на ежегодную «Елку главы» в лицее «Авиатика». Особое внимание на празднике уделили семьям, которым важна поддержка и внимание.
«Мой ребенок — инвалид. В школе нам дали билет на эту елку. Огромное спасибо! Здесь такая добрая атмосфера, что и сам чувствуешь себя ребенком», — рассказала одна из гостей, Ольга Шабынина.
Уже в холле ребят ждали сказочные герои. С ними дети пели, танцевали и весело водили хоровод. «Мне очень понравилось! Здорово танцевать, а хоровод — просто красота», — поделилась впечатлениями ученица лицея Александра Лобанова.
Главным сюрпризом стал спектакль «Золушка» от артистов театра «Камерная сцена» и танцевального коллектива «Антре». После представления каждого юного зрителя ждал новогодний сладкий набор.
«Новый год — это время волшебства. Пусть оно научит нас быть добрее и верить, что самые заветные мечты обязательно сбудутся», — поздравила всех присутствующих глава Лобни Анна Кротова.