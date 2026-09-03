Глава Лобни посетила производство изделий из композитных материалов

Руководитель муниципалитета Анна Кротова продолжает рабочие визиты на предприятия Лобни для знакомства с их деятельностью. Глава округа вместе с коллегами 3 сентября побывала в компании «Карбоним Инжиниринг».

Предприятие полного цикла производит изделия из композитных материалов: углепластика и стеклопластика. При изготовлении продукции применяются эпоксидные, полиэфирные и высокотемпературные связующие, а также современные технологии вакуумной инфузии, RTM и термокомпрессионного прессования.

Продукция компании пользуется спросом в авиастроении, энергетике, автомобилестроение, медицине и других отраслях.

Анна Кротова поблагодарила коллектив «Карбоним Инжиниринг» за содержательную встречу. Глава Лобни отметила, что такие предприятия укрепляют промышленный потенциал округа, развивают современные технологии и создают основу для выпуска конкурентоспособной продукции.