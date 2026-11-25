Фабрика является флагманом промышленности Лобни и крупнейшим в России производителем картонной упаковки для напитков. Предприятие выступает ключевым поставщиком тары для социально значимых продуктов питания и выпускает четыре миллиарда упаковок в год. К концу 2027 года компания планирует увеличить объем производства на 50%, что в перспективе позволит полностью закрыть потребности отечественного рынка.

«Ключевой этап модернизации — ввод в строй второго ламинатора. Сейчас на фабрике ведутся строительно-монтажные работы. Они изолированы, чтобы ни пыль, ни строительные взвеси не повлияли на выпуск пищевой упаковки», — рассказала Анна Кротова в своих социальных сетях.

Кроме того, предприятие активно поддерживает округ. В рамках инвестиционных и социальных инициатив компании в городе благоустраивают и строят новые современные детские и спортивные площадки.