Глава Лобни посетила фабрику по производству упаковки
Глава округа Лобня Анна Кротова 25 ноября посетила одно из ведущих предприятий города — акционерное общество «Упаковочные системы». Целью визита стала оценка масштабного обновления производства.
Фабрика является флагманом промышленности Лобни и крупнейшим в России производителем картонной упаковки для напитков. Предприятие выступает ключевым поставщиком тары для социально значимых продуктов питания и выпускает четыре миллиарда упаковок в год. К концу 2027 года компания планирует увеличить объем производства на 50%, что в перспективе позволит полностью закрыть потребности отечественного рынка.
«Ключевой этап модернизации — ввод в строй второго ламинатора. Сейчас на фабрике ведутся строительно-монтажные работы. Они изолированы, чтобы ни пыль, ни строительные взвеси не повлияли на выпуск пищевой упаковки», — рассказала Анна Кротова в своих социальных сетях.
Кроме того, предприятие активно поддерживает округ. В рамках инвестиционных и социальных инициатив компании в городе благоустраивают и строят новые современные детские и спортивные площадки.