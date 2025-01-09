Глава Лобни отметила эффективную работу всех служб в новогодние праздники

В Лобне состоялось первое оперативное совещание в 2025 году. Глава Анна Кротова отчиталась о том, что все службы сработали эффективно. Серьезных инцидентов в городском округе не произошло.

Анна Кротова совместно с заместителями ежедневно принимали жителей, отрабатывали обращения и выезжали на территории.

«По каждому пункту мне докладывали. Также держали на постоянном контроле уборку снега и вывоз контейнерных площадок. Считаю, что работа в праздничные дни прошла эффективно», — прокомментировала глава муниципалитета.

На совещании также наметили планы на 2025 год. В округе продолжат ремонтировать многоквартирные дома и дороги, благоустраивать общественные пространства и дворы, строить детские сады, спортивные площадки и инфраструктуру для пешеходов.

Все изменения направлены на улучшение условий жизни лобненцев.