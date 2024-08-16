Глава Лобни Кротова вручила школьникам первые паспорта

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила подросткам паспорта. Семь школьников получили важный документ в Художественной галерее имени Владимира Коробкова.

Вручение паспортов школьникам традиционно проходит в торжественной обстановке. На этот раз — в Художественной галерее имени Владимира Коробкова.

«С получением документа ребята становятся полноценными гражданами нашей страны, и это открывает перед ними много новых перспектив. Желаю всем идти по жизни смело, уверенно и честно. Пусть каждый шаг будет обдуманным, а решения — ответственными», — написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Напомним, подростки получают паспорт в 14 лет. Затем граждане меняют его в 20, а после — в 45 лет.

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