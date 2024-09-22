Глава Лобни Кротова вручила первые паспорта 16 юным горожанам

В лобненской школе № 10 торжественно вручили первые паспорта 16 подросткам. Они получили документы из рук главы городского округа Анны Кротовой — она поздравила молодых людей и попросила помнить их о своей малой родине.

Школьники назвали вручение паспортов важным событием.

«Я поздравляю вас. С гордостью носите звание гражданина Российской Федерации. С гордостью помните о том, что вы — из Лобни. Лобня прекрасный город», — обратилась Кротова к ученикам.

Она добавила — в администрации Лобни «подождут», пока ребята подрастут и придут трудиться на благо родного города.

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