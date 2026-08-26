Глава Лобни и депутат Госдумы посетили строительное предприятие

Глава Лобни Анна Кротова и депутат Государственной Думы Денис Кравченко 26 августа посетили производственное предприятие «Сибирские фасады». Обособленное подразделение компании открылось в муниципалитете в прошлом году.

Основной профиль предприятия — монтаж стальных строительных конструкций. Компания «Сибирские фасады» располагает собственным производством и входит в одноименную группу компаний, созданную в 2000 году. Сегодня группа объединяет предприятия в Новосибирске, Новокузнецке, Тюмени и Барнауле.

В штате на данный момент работает более 90 квалифицированных специалистов. Они реализуют масштабные проекты, включая проектирование и монтаж навесных вентилируемых фасадов из керамогранита, композита и металлокассет, устройство светопрозрачных систем и витражного остекления зданий, а также высотные монтажные и изоляционные работы любой сложности.

«Открытие и развитие таких предприятий — это новые рабочие места, профессиональные возможности для жителей и вклад в экономический потенциал округа. Поддержка действующего бизнеса, создание условий для расширения производств и привлечение новых инвесторов остаются важными направлениями нашей работы», — отметила Анна Кротова.

Глава города выразила уверенность, что сотрудничество органов местного самоуправления, депутатского корпуса и предпринимательского сообщества позволит и дальше развивать экономику округа, укреплять его деловую среду и создавать новые возможности для роста.