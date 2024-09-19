Глава Лобни Анна Кротова вручила первые паспорта еще 13 школьникам

В Лобне состоялось торжественное вручение паспортов четырнадцатилетним жителям, которое провела глава городского округа Анна Кротова. Это событие стало важным и волнительным моментом для школьников, которые получили свои первые паспорта из рук руководителя муниципалитета.

Анна Владимировна поздравила юных граждан и подчеркнула важность получения паспорта. В своем Telegram-канале она отметила, что этап получения такого важного документа, как паспорт — один из основных показателей зрелости ребят. Она пожелала всем с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации и стремиться к новым знаниям.

Напомним, что в Лобне торжественное вручение паспортов проводится ежемесячно. На этот раз 13 молодых лобненцев получили свои паспорта из рук главы округа, сделав первый шаг на пути к взрослой жизни.

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