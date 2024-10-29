Глава Лобни Анна Кротова проверила качество питания в школе № 7

Руководитель муниципалитета постоянно контролирует качество питания в учреждениях образований. В этот раз объектом проверки стала средняя школа № 7.

Анна Кротова вместе с родителями учеников побывала в школьной столовой, где на обед приготовили первое и второе блюда, салат и компот. Глава городского округа оценила размер порций и расспросила школьников, которые сказали, что их вкусно кормят. Своими любимыми блюдами учащиеся назвали куриные наггетсы и пельмени.

Глава муниципалитета также отметила аккуратность и сознательность ребят, которые убрали за собой тарелки со столов.

Власти городского округа напомнили родителям, что запись на проверку школьного питания ведется в личном кабинете в системе «Моя школа».

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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