Глава Лобни Анна Кротова приняла участие в «Вахте памяти» | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 16:57 Глава Лобни Анна Кротова приняла участие в «Вахте памяти» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Традиционное мероприятие «Вахта памяти» прошло в Лобне ко Дню Победы. В нем приняла участие глава округа Анна Кротова, а также муниципальные депутаты, юнармейцы, кадеты и представители общественных организаций.

Участники акции возложили цветы к Братским могилам в парке Киово, на Красной поляне, в микрорайоне Луговая и у мемориала «Звонница».

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Кроме того, в парке Киово воспитанники лобненской Школы мозаики под руководством отца Димитрия представили два больших мозаичных панно «Воину» и «Скорбящей матери», которые ребята изготовили специально к Дню Победы.

Напомним, что основное празднование состоится на сцене у администрации города 9 мая.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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