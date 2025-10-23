Глава Люберец встретился с ветераном Великой Отечественной войны

Иван Федорович Пшеничкин — участник Сталинградской битвы. Он прошел всю войну, а последний залп «Катюши» услышал в Берлине в конце апреля 1945 года. В мирное время он внес вклад в развитие города и сохранил память о трудовом и боевом подвиге поколения победителей.

Глава Владимир Волков передал фронтовику пожелания здоровья от жителей округа и губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также поблагодарил за вклад в Великую Победу.

«У нашего прославленного ветерана — четыре дочки, семь внуков, семь правнуков, четыре праправнучки и одна прапраправнучка! Искренне желаю имениннику крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Иван Федорович готовится отпраздновать вековой юбилей — обязательно приеду в гости, спасибо за приглашение», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Иван Федорович был участником двух Парадов Победы на Красной площади в 1945 году. Он также стал автором книги «Катюша Ивана Пшеничкина», экземпляр которой он лично вручил президенту России Владимиру Путину.