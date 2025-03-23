Глава Люберец вручил жительнице блокадного Ленинграда медаль к 80-летию Победы

Награждение участников и свидетелей Великой Отечественной войны, приуроченное к 80-летию Победы, продолжается в Люберцах. Накануне глава муниципалитета вручил юбилейную медаль жительнице Лидии Иваненко.

Лидии Яковлевне было всего девять лет, когда началась война. Во время блокады Ленинграда она потеряла брата и бабушку.

«Последним эшелоном семье удалось эвакуироваться и добраться до деревни Кобон. Только в 1945 году Лидия Яковлевна вернулась в Ленинград, а в 1972 году вместе с семьей переехала в Люберцы», — добавил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Долгое время Лидия Иваненко трудилась инженером в войсковых частях. Также она работала в Научно-исследовательском институте № 13 в Люберцах.

Глава округа передал ей юбилейную медаль и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа. Всего в Люберцах такие награды получат 574 жителя.