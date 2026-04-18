Глава Люберец вручил награды жителям за спасение ребенка

16 апреля в городском округе Люберцы состоялось торжественное вручение почетных знаков отличия «За активную гражданскую позицию». Глава муниципалитета Владимир Волков наградил жителей, которые 30 марта в поселке Октябрьский спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна на козырек подъезда.

Одной из первых на помощь пришла Валентина, которая заметила малыша и позвала прохожих. Нурудин незамедлительно поднялся на козырек, где вместе с Альфредом они помогли спустить ребенка вниз и передали его матери.

Владимир Волков отметил, что сегодня от имени всех родителей округа поблагодарил героев за спасение жизни юного жителя и вручил знаки отличия «За активную гражданскую позицию». Он добавил, что Валентина будет отмечена наградой после ее возвращения из отпуска, и поблагодарил героев за их добрые сердца и отвагу.

Глава округа подчеркнул важность взаимопомощи, неравнодушия и готовности прийти на выручку в сложный момент, выразив уверенность, что такие поступки служат достойным примером для всех жителей Люберец.