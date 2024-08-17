Глава Люберец Волков встретится с жителями округа в школе № 28 21 августа

Традиционная встреча в формате выездной администрации с участием главы городского округа Люберцы Владимиром Волковым пройдет в школе № 28 21 августа. Всего с начала года провели уже более 230 таких совещаний.

Жители Люберец смогут задать вопросы Владимиру Волкову, его заместителям, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса на встрече, которая пройдет 21 августа в 18:00 в школе № 28 по адресу: город Люберцы, улица Вертолетная, дом № 28.

Подобные собрания с горожанами в Люберцах организуют регулярно. Место для них определяют сами жители. С начала года их было более 230. Встречи проходят как в плановом режиме, так и в срочном. Люберцы находятся в пятерке лидеров Подмосковья по проведению плановых выездных мероприятий. А по числу срочных встреч округ входит в тройку округов Московской области, всего здесь провели более 200 срочных совещаний.

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