Глава Люберец Волков вручил жилищные сертификаты четырем детям-сиротам

Еще четыре жителя Люберец получили жилищные сертификаты в соответствии с постановлением правительства Московской области. Документ им вручил глава городского округа Владимир Волков.

Глава Владимир Волков пожелал Елизавете, Софье, Полине и Егору поскорее выбрать жилье и отпраздновать новоселье.

«По сертификату ребенок может сам выбрать жилье в любом муниципалитете региона и сразу оформить на него собственность. Данная мера поддержки реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С начала года вручили уже 23 таких сертификата, а всего в 2024-м обеспечим жильем 49 детей-сирот», — отметил Владимир Волков.

Отметим, дети-сироты имеют право однократно получить субсидию на покупку квартиры на территории Подмосковья по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Они должны приобрести недвижимость в течение двух месяцев с момента получения документа.

С этого года сертификат выдают детям-сиротам старше 23 лет, однако только в Московской области субсидию оформляют от 18 до 22 лет включительно.

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