Глава Люберец Волков проверил строительство школы в ЖК «Жулебино парк»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил жилой комплекс «Жулебино парк», он побывал на стройплощадке школы на 1500 мест. Учебное заведение планируют открыть уже в этом году.

Как отметил руководитель муниципалитета, в микрорайоне проживает много молодых семей с детьми.

«Поэтому запрос на социальную инфраструктуру высокий», — пояснил он.

Владимир Волков также рассказал, что сейчас строители выполняют фасадные и монолитные работы, отделку внутренних помещений, прокладывают инженерные сети.

«Стоит задача открыть школу уже в этом году, поэтому плотно работаем с подрядчиком, чтобы максимально сдать объект досрочно», — подчеркнул глава Люберец.

Напомним, в текущем году в муниципалитете заработает и воспитательно-образовательный комплекс в составе школы на 1100 мест и детского сада на 100 мест в городе Дзержинском на Угрешской улице, дом № 31. Помимо этого, после капитального ремонта откроют обновленный корпус гимназии № 5 в Люберцах на Октябрьском проспекте, дом № 348, и школу № 28 в поселке Красково по адресу: улица Чехова, дом № 1.