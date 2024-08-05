Глава Люберец Волков проверил готовность детсада № 3 к учебному году

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с  межведомственной комиссией посетил дошкольное отделение № 3 средней школы № 26. Проверили качество ремонта, а также готовность здания сада к отопительном сезону и к началу нового учебного года.

Готовность детсада № 3 средней школы № 26 к началу учебного года проверила комиссия во главе с Владимиром Волковым.

Детский сад вмещает 200 человек, или девять групп. Здание сада построено в 2018 году. Там отремонтировали коридор первого этажа, заменили батареи в трех группах и в музыкальном зале. Также строители привели в порядок архитектурные элементы на площадках сада.

«К отопительному периоду здание готово, нет нареканий и по пожарной безопасности. Детский сад, как и еще 101 объект образования, готов к новому учебному году», — рассказал Владимир Волков.

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