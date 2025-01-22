Глава Люберец Волков провел встречу с жителями дома на улице Побратимов

Владимир Волков проверил исполнение поручений по обращениям жителей дома № 13 на улице Побратимов в Люберцах. Собственники обратились к главе во время работы выездной администрации.

Жители дома № 13 задали сразу несколько вопросов. Глава округа выехал на место, чтобы проверить исполнение его поручений.

Специалисты управляющей компании «ЛГЖТ» провели работы по текущему содержанию дома, установили на подъездах камеры «Безопасного региона».

«Были вопросы по освещению. В настоящее время подрядная организация устанавливает опору с торца дома, где расположена ярмарка. Также до конца третьего квартала планируется завершить строительство линии освещения вдоль тротуара у домов № 13, № 15 и № 17 на улице Побратимов», — отметил Владимир Волков.

На данный момент разрабатывается план по отводу ливневых вод со двора. Помимо этого, в сентябре 2023 года обсуждалось благоустройство территории за жилыми домами. Сейчас концепция обновления у памятника «Добрый Ангел мира» в сквере готова.