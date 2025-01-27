Глава Люберец Волков поздравил ветерана с Днем снятия блокады Ленинграда

В День 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил ветерана Полину Константинову. Жительница округа работает в структуре Министерства обороны России и занимается общественной деятельностью.

Отец маленькой Полины в июле 1941 года отправился на фронт, а уже через два месяца пропал без вести. Мама девочки одна воспитывала троих детей. Ей не раз предлагали эвакуировать малышей из осажденного Ленинграда, но она каждый раз отказывала, опасаясь растерять ребят.

Ветеран воспитала двоих сыновей. Оба стали офицерами Военно-воздушных сил России. У нее три внука и две правнучки. Полина Константинова по сей день трудится в Научно-исследовательском центре Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации, а еще возглавляет общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда» в Люберцах.

«В вашем лице благодарю всех жителей блокадного Ленинграда за стойкость, смелость и истинный патриотизм! Вы — пример жизнелюбия для всех нас! Крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго!» — пожелал ветерану Владимир Волков.