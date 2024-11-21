Глава Люберец Владимир Волков вручил жилищные сертификаты детям-сиротам

Церемония вручения жилищного сертификата детям-сиротам прошла в Люберцах. В течение двух месяцев они должны реализовать право на покупку квартиры.

Жилищный сертификат получили Анастасия и Динара.

«Желаю Анастасии и Динаре скорейшего новоселья и реализации всех намеченных планов. Жилищный сертификат — это мера поддержки, которая реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. По нему ребенок может выбрать жилье в любом районе Московской области и сразу оформить на него собственность», — отметил Волков.

С начала года уже 37 детей получили право купить квартиру с помощью государства. Всего в 2024 году в Люберцах вручат 49 сертификатов.

Отметим, право на приобретение жилья получают дети, которые остались без попечения родителей. Они могут однократно купить квартиру в любом муниципалитете Московской области.

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