Глава Люберец Владимир Волков проверил реконструкцию Наташинского парка

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Обновление Наташинского парка в Люберцах началось в апреле. Сейчас рабочие проводят озеленение территории и устанавливают освещение.

Благоустройство центральной части в зоне прудов и главной аллеи Наташинского парка должны завершить в сентябре. Ход работ проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Специалисты выполняют озеленение, завершили установку опор освещения. В финальной стадии — прокладка подземных коммуникаций, асфальтирование велодорожки, монтаж деревянных элементов облицовки каркаса сцены и амфитеатра, пирсов-смотровых площадок у прудов», — прокомментировал Владимир Волков.

Весной следующего года здесь планируют высадить деревья и кустарники в рамках экологических акций.

Напомним, что подрядная организация «РомСтрой-1» начала работы в парке 15 апреля. Обновление проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке министерства благоустройства Московской области.

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