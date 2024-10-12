Глава Люберец Владимир Волков проверил капремонт жилого дома в Краскове

Владимир Волков проверил ход капитального ремонта жилого дома в поселке Красково в Люберцах. Его построили в 2009 году, но подрядчик допустил ошибки, поэтому строение приведут в порядок.

Владимир Волков выехал к дому № 10 на улице Лорха.

«17-этажный многоквартирный дом сдан в 2009 году — срок эксплуатации небольшой. Но застройщиком были допущены нарушения при облицовке фасада: отсутствовало армирование, в результате чего кирпич начал осыпаться. Региональный Фонд капремонта пошел нам навстречу, дом был оперативно включен в программу», — отметил Владимир Волков.

На объекте трудятся 40 специалистов. Они выполняют работу по графику. На сегодня строительная готовность составила 75%. Объект должны сдать в конце этого года.

Подрядчик установил декоративные ограждения на переходных балконах и корзины для кондиционеров в соответствии с утвержденным жителями дизайн-проектом.

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